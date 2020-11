Juve, parla Bendtner: “Il primo giorno trovai dodici giocatori a fumare in bagno. Su Buffon e Pirlo…”

TORINO – Ai microfoni di BB5, l’ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner ha svelato un retroscena riguardante la sua esperienza bianconera: “Era il mio primo giorno e non riuscivo a trovare i miei compagni. Poi ho visto dieci/dodici giocatori nei bagni che chiacchieravano, prendevano un caffè, fumavano…Questo episodio mi fece pensare che sarebbe stata una bella avventura. Buffon e Pirlo? se guardi alla loro carriera e ai professionisti che sono, è stato qualcosa che mi ha aperto gli occhi. L’etica professionale che dimostravano in campo e il senso di cameratismo che c’era negli spogliatoi era incredibile, quindi nessuno si poneva il problema del fumo”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero. Notizia col botto: sfida totale Marotta-Paratici per un… rossonero! >>>VAI ALLA NOTIZIA