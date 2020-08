Juve, nuovi contatti con Mendes per Jimenez

TORINO- In attesa di conoscere il futuro di Gonzalo Higuain, al momento restio ad una rescissione del proprio contratto, la Juventus lavora per l’acquisto di un nuovo centravanti. Come riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni il club bianconero avrebbe avuto dei contatti con Jorge Mendes per parlare di Raul Jimenez, ariete messicano in forza al Wolverhampton. Il 29enne avrebbe dato la proprio disponibilità al trasferimento a Torino, ma l’ostacolo resta la valutazione del cartellino: 80 milioni di euro.

