Juve-Napoli, salgono le quotazioni del 3-0 a tavolino

TORINO- Nel corso della prossima settimana, il Giudice Sportivo emetterà il proprio verdetto in merito al caso Juve-Napoli. Come riportato da Tuttosport, in queste ore starebbero risalendo le quotazioni del 3-0 a tavolino in favore club bianconero. Si vuole infatti evitare di creare un precedente, con altri club che potrebbero adottare lo stesso comportamento del Napoli, chiedendo continui rinvii delle partite. Una situazione che manderebbe nel caos l'intero campionato italiano.