TORINO- La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza sul caso Juve-Napoli, il cui verdetto del Giudice Sportivo è atteso nelle prossime ore. Improbabile, al momento, che i bianconeri possano assicurarsi la vittoria per 3-0 a tavolino (anche se la possibilità non va scartata). Possibile, invece, che il club azzurro venga punito con uno o più punti di penalizzazione e una multa salata per aver violato il protocollo.