Juve-Inter, Ronaldo volato a Lisbona subito dopo il match

TORINO – Dolores Aveiro è stata colpita da un ictus la settimana scorsa. La madre di Cristiano Ronaldo si è ripresa dal malore, ma continua il suo processo di convalescenza tra le cure dei familiari. Il fenomeno portoghese, che le era stato accanto appena appreso il fatto, ha dovuto rispettare i suoi impegni con la Juventus. Ma dopo il match di ieri sera – riferisce O Jogo – è volato nuovamente in Portogallo per stare accanto a mamma Dolores in questo momento difficile.

