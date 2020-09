TORINO – Altra tegola per la Juventus e per Federico Bernardeschi soprattutto che, è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio. Durante la seduta di allenamento infatti, il numero 33 bianconero ha riscontrato un risentimento muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il gruppo per rientrare a Torino. Nei prossimi giorni scopriremo l’entità dei tempi di recupero.