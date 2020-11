TORINO- Secondo il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito non avrebbe gradito il comportamento tenuto da Luis Alberto nelle ultime settimane e, per questo, starebbe pensando ad una sua cessione in estate. Sulle tracce dello spagnolo ci sarebbe la Juventus, intenzionata ad aggiungere ancora più qualità alla rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri dovranno però battere la concorrenza di Inter ed Everton.