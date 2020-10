TORINO- Tra la dirigenza della Juventus e Mino Raiola c’è un ottimo rapporto, che negli anni ha portato le parti a concludere diversi affari. Come riportato da Tuttosport, non è escluso che, anche nel corso della prossima campagna acquisti estiva, il potente procuratore possa portare qualche suo assistito in bianconero. Nel mirino della società ci sarebbero Donyel Malen del PSV e Myron Boadu dell’AZ Alkmaar.