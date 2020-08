TORINO- Vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain, la Juventus è in cerca di un centravanti da regalare ad Andrea Pirlo. Piace molto il messicano Raul Jimenez, in forza al Wolverhampton, club che non sarebbe però intenzionato a concedere sconti ai bianconeri. Come riferito da Tuttosport, infatti, la dirigenza inglese avrebbe rispedito al mittente la proposta di scambio coinvolgente Aaron Ramsey.

