Iuliano: “Chiesa continuerà a migliorare”

TORINO – L’ex difensore della Juve Mark Iuliano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche di Chiesa. “Bell’acquisto, potrà crescere ancora, farà gol e assist. Mi dispiace che sia partito Douglas Costa che a me piaceva molto. Sarà un campionato avvincente, l’Inter è forte, l’Atalanta idem e poi c’è il Napoli e il Milan è tornato a combattere, ma la Juve parte sempre favorita per rosa a abitudine alla vittoria”. E intanto in casa bianconera si pensa già al futuro. Tra affari rinviati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: tantissimo (grossi) nomi in ballo! >>>VAI ALLA NOTIZIA