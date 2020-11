Ipotesi clamorose dalla Spagna: scambio Ronaldo-Martinez tra Juve e Bayern

TORINO – Nuove incredibili notizie per il mercato della Juventus: dalla Spagna, infatti, hanno lanciato delle ipotesi clamorose per una maxi-operazione. Secondo quanto riportato da Don Balon, il Bayern Monaco potrebbe proporre uno scambio tra Cristiano Ronaldo e Javi Martinez alla Juve. Da alcune settimane girano voci su un possibile addio di CR7 a fine stagione: per questo, i bavaresi potrebbero presentare ai bianconeri questa proposta. Tuttavia, l’affare sembra veramente molto difficile da realizzarsi, soprattutto per la differenza di valutazione tra i due giocatori. Il portoghese e lo spagnolo, molto probabilmente, rimarranno nelle loro squadre anche la prossima stagione. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato bianconero. Ultim’ora bomba, Paratici prepara un grande ritorno? Sta circolando una voce… >>>VAI ALLA NOTIZIA