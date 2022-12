Manovra stipendi | La Gazzetta fa tremare i calciatori della Juve: cosa rischiano

E' ormai chiarissimo che il fulcro dell'inchiesta Prisma portata avanti dalla Procura di Torino rimane la cosiddetta manovra stipendi. La Gazzetta dello Sport spiega come tale manovra nasconda un falso. In poche parole, i calciatori coinvolti non avrebbero rinunciato a 4 mensilità come dichiarato dal club piemontese, ma soltanto ad una. Questo potrebbe portare a multe salate e addirittura a squalifiche per i giocatori bianconeri e per i loro agenti.