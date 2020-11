Glik: “Con la Juve derby personale, non vedo l’ora di affrontare Ronaldo”

TORINO- Dopo il successo del Benevento sulla Fiorentina, Kamil Glik è intervenuto ai microfoni di OttoChannel, parlando in vista della prossima sfida con la Juve: “Ci tenevo tantissimo a tornare in Italia dopo la splendida esperienza con il Torino e ora ritrovo avversari storici che ricordo benissimo. Con la Juventus per me è un derby personale. E’ una gara speciale, contro un giocatore di grande qualità come Cristiano Ronaldo. Godiamoci la possibilità di affrontare questi squadroni, sapendo di non avere nulla da perdere”.