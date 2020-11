Ferencvaros-Juventus, i precedenti: sfida storicamente ostica per i bianconeri

TORINO – Dopo il successo in campionato sullo Spezia, la Juventus si appresta ad affrontare il Ferencvaros nella terza giornata dei gironi di Champions League. I precedenti tra le due squadre parlano di una partita storicamente ostica per i bianconeri, che in 7 precedenti hanno ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il ko più difficile da mandar giù è certamente quello della finale di Coppa delle Coppe 1965, quando i magiari si imposero per 1-0 sollevando poi il trofeo. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche alcune clamorose novità per il mercato bianconero. Intreccio da paura, grossa cessione in arrivo a gennaio: l’addio apre ad un grandissimo colpo in entrata! >>>VAI ALLA NOTIZIA