TORINO- Come riportato da Tuttosport, Luca Pellegrini sarà tra i giocatori che il prossimo 24 di agosto inizieranno il raduno alla Continassa agli ordini di mister Pirlo. Il ragazzo, reduce dal prestito al Cagliari, potrebbe rimanere poi a Torino come alternativa al titolare Alex Sandro. A lasciargli il posto dovrebbe essere De Sciglio, che non rientra nei piani della nuova Juve di Andrea Pirlo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<