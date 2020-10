Emerson Palmieri: “Quando arrivo in Italia cambio a livello mentale”. La Juve si avvicina?

TORINO – Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Polonia-Italia: “Quando arrivo qui cambio a livello mentale, mi sento un giocatore importante e parte del gruppo qui. Nel Chelsea in questo inizio di stagione non sta andando come mi piacerebbe, devo soltanto lavorare e quando sono in campo pensare a fare del mio meglio”. Ma attenzione perché poco fa è esplosa anche un’altra clamorosa bomba di mercato in casa bianconera. Annuncio improvviso, è fatta: “Colpaccio di Paratici, accordo raggiunto: sarà bianconero!” >>>VAI ALLA NOTIZIA