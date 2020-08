Dybala, speranze per il Lione

TORINO- La Juventus continua a lavorare in vista del match col Lione di venerdì, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come riportato da Sky Sport, ci sono buone speranze di rivedere in campo Paulo Dybala, assente dalla sfida con la Sampdoria per problemi muscolari. L’argentino potrebbe essere presente quest’oggi alla Continassa a differenza dei compagni, che godranno di un giorno di riposo. In caso di forfait è pronto Higuain.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<