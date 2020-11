Dybala, nuovi problemi all’orizzonte per il numero 10

TORINO – Come riportato dal quotidiano La Repubblica, Paulo Dybala non sta attraversando un momento semplice. Il numero 10, ancora in attesa che si sblocchino le trattative per il rinnovo di contratto, starebbe infatti soffrendo la folta concorrenza in attacco. L’argentino, in particolare, si sentirebbe scavalcato da Alvaro Morata, che anche contro lo Spezia ha offerto un’ottima prestazione. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche alcune clamorose novità per il mercato bianconero. Intreccio da paura, grossa cessione in arrivo a gennaio: l’addio apre ad un grandissimo colpo in entrata! >>>VAI ALLA NOTIZIA