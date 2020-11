Dybala, il cambio modulo può riportarlo in panchina

TORINO – Momento non semplice per Paulo Dybala, uscito all’inizio del secondo tempo in occasione della gara di ieri tra Spezia e Juventus. Il numero 10, stando a quanto riportato da Sportmediaset, starebbe seriamente rischiando il posto da titolare. Pirlo appare infatti orientato a puntare sul 3-5-2 che, insieme all’intoccabile Ronaldo, dovrebbe vedere schierato in attacco Alvaro Morata, che sta vivendo un ottimo momento di forma. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche alcune clamorose novità per il mercato bianconero. Intreccio da paura, grossa cessione in arrivo a gennaio: l’addio apre ad un grandissimo colpo in entrata! >>>VAI ALLA NOTIZIA