Dott. Stefanini: “La Juve ha rispettato i passaggi riportati nel protocollo, poteva disputare la partita oggi”

TORINO – Il responsabile sanitario della Juventus Luca Stefanini è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport: "La nuova nota del CTS non contiene nulla di nuovo. Come ha definito correttamente il presidente, questo rimanda alla circolare del Ministero della Salute. Nel caso specifico, quando viene riscontrata una positività deve crearsi una bolla. Noi ieri abbiamo richiamato i calciatori, lo staff e tutte le persone coinvolte creando una "bolla". A questo seguono i tamponi, che oggi hanno dato esito negativo. Avendo rispettato i passaggi, noi siamo in grado di poter disputare la partita. Napoli? Non so cosa sia successo".