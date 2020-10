TORINO- Come sempre, la Juve resta vigile sui futuri parametri zero. Tra i tanti giocatori che potrebbero liberarsi gratis l’anno prossimo c’è Angel Di Maria, non più punto centrale del progetto del Psg. Come riportato da Tuttosport, l’ex Real Madrid e Manchester United, potrebbe essere un’occasione per il club bianconero. Gli ostacoli sono l’elevato ingaggio percepito e l’età non più giovanissima (quasi 33 anni).