Del Piero: “Ogni allenatore invidia Pirlo, ma bisogna trovare una soluzione in fretta”

TORINO- Negli studi di Sky Sport, prima del fischio d’inizio di Dinamo Kiev-Juventus, Alessandro Del Piero ha parlato della situazione in casa bianconera: “Pirlo allena la squadra più forte d’Italia e ogni allenatore lo invidia per questo. Ha avuto però poco tempo per lavorare. Bisogna liberare la strada il prima possibile, il campionato sta per entrare nel vivo e tra una settimana c’è il Barcellona. Scudetto? Gli uomini decisivi sono sempre gli stessi. Quest’anno poi sono stati aggiunti giocatori di talento come Kulusevski e Chiesa, che possono rompere gli equilibri nell’uno contro uno”.