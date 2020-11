TORINO- Come riportato da Tuttosport, il rientro in campo di Matthijs De Ligt è ormai questione di giorni. Il centrale olandese, operato alla spalla nel corso dell’estate appena trascorsa, è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma attende ancora il via libera da parte dell’ortopedico. Il numero 4 è stato escluso dalla lista dei convocati per la gara con il Ferencvaros, ma c’è speranza di rivederlo a disposizione già dalla gara di domenica con la Lazio.