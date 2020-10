De Ligt, meno di un mese al rientro?

TORINO – Nel corso dell’ultima stagione, per gran parte trascorsa combattendo con i noti problemi alla spalla, Matthijs de Ligt ha dimostrato una gran voglia di lavorare nonostante il dolore. Il gioiello olandese ora sta recuperando dopo l’intervento che, avvenuto il 12 agosto, avrebbe dovuto tenerlo lontano dal campo per almeno tre mesi. Stando alle ultime indiscrezioni e ai rapporti di chi lo vede allenarsi, de Ligt potrebbe però tornare molto prima. Il difensore sta lavorando con lo staff bianconero per tornare a disposizione prima del 12 novembre.