David Silva, il Valencia è la vera concorrente della Lazio

TORINO – In questi giorni era cicolata la voce di un possibile inserimento della Juve tra la Lazio e David Silva. Il centrocampista spagnolo, al termine di questa edizione della Champions League, lascerà il Manchester City a parametro zero per iniziare una nuova avventura, ma l’accordo con i biancocelesti appare ancora lontano. Come riferito dal Corriere dello Sport, il club di Lotito dovrà però fare attenzione al Valencia e non alla Juve, non realmente interessata al 34enne. Ma attenzione perché, proprio in giornata, è arrivata anche un’altra grandissima novità per il mercato bianconero. Pirlo tira dritto, ha già scelto il prossimo colpo: lo vuole a tutti i costi! >>>VAI ALLA NOTIZIA

