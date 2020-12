Danilo: “Quando non mi alleno leggo e faccio yoga. Videogiochi? Alex Sandro il più bravo, a me non interessano”

TORINO- Tra hobby e passioni, nel suo ultimo post su Instagram Danilo ha svelato quali sono i suoi passatempi nei momenti lontano dal calcio: “Mi piace sempre essere attivo. Di solito leggo, guardo dei video, a volte faccio yoga… Sono queste le cose che mi piace fare quando non mi alleno. Mi piace guardare i video Tedx per esempio, sono quei video corti, ma che ti forniscono molte informazioni importanti. Li guardo quasi sempre in inglese, per continuare a a far pratica ed imparare. Videogiochi? Non voglio giocarci. Ci ho provato diverse volte, ma la verità è che sono davvero scarso. I videogiochi non hanno fatto parte della mia infanzia. Io arrivo da una famiglia umile, i miei giochi erano il calcio in strada e altre cose con i bambini del quartiere. Ci sono dei momenti in cui mi dico che da ora vorrei iniziare. A volte mi piace, ci ho provato, ma sono proprio scarso. Nei videogiochi di calcio sono il peggiore. È una rovina, se mi chiedono di giocare a calcio coi videogame io non gioco. A volte sto con Alex Sandro e Douglas Costa e iniziano a parlare di un determinato gioco, perché loro sono davvero bravi. Ma io dico subito: “Basta, cambiamo discorso, lasciatemi partecipare alla conversazione”. Il più bravo? Alex Sandro. Tra lui, Douglas e Dybala penso sia una sfida interessante. Libri? Ora sto leggendo il mio primo libro in italiano che si intitola “Fatti il Letto”. È la storia di un ex-militare, da quando studiava fino a diventare uno dei più grandi militari nella sua base. Il libro è incentrato sulla tematica motivazionale, su quello che ha dovuto fare e che può essere fatto un una struttura militare, ma anche nella vita privata di ognuno. L’autore ci spiega che bisogna concentrarsi in primis su cose che non sembrano essere così importanti come, appunto, rifarsi il letto”:

