TORINO- Come riferito dal quotidiano britannico Daily Mirror, il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il numero 10 argentino non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il club bianconero, che potrebbe pensare di far cassa con la sua cessione. Sulle tracce del 26enne ci sarebbero Tottenham e Manchester United, come la scorsa estate.

