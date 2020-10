TORINO- Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, la Juve avrebbe ancora nel mirino l’acquisto di Marcelo per la fascia sinistra. Il numero 12 è in uscita dal Real Madrid, dove ormai è diventato riserva del francese Mendy. Il brasiliano, però, non avrebbe intenzione di trasferirsi in bianconero, nonostante la presenza dell’amico Cristiano Ronaldo. Per il futuro, infatti, preferirebbe un’avventura in Qatar o MLS.