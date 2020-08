Dalla Spagna: la Juve guarda in casa Barcellona per gli acquisti

TORINO- Come riferito dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la Juve starebbe guardando attentamente in casa Barcellona in cerca di possibili occasioni per rinforzare la rosa. Nel mirino del club bianconero sarebbero finiti Luis Suarez e Jordi Alba. Entrambi sarebbero alla fine della loro avventura catalana, con l’uruguaiano che prenderebbe il posto di Higuain e il laterale spagnolo che rimpiazzerebbe un’eventuale cessione di Alex Sandro.

