TORINO- Ore decisive per il futuro di Douglas Costa, ormai finito fuori dai piani tecnici della Juventus. Come riportato dal quotidiano tedesco Kicker, per il brasiliano potrebbe esserci il clamoroso ritorno al Bayern Monaco, club dal quale i bianconeri lo prelevarono nell’estate del 2017. Il trasferimento potrebbe completarsi sulla base di un prestito, del quale però non si conoscono ancora i dettagli.