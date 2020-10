Dal Portogallo: anche la Juve su Joelson Fernandes

TORINO- Dalla scorsa estate, la Juventus ha dato il via ad un progetto di svecchiamento della propria rosa, mettendo a disposizione di mister Pirlo una grande quantità di giovani talenti. Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club bianconero è intenzionato a continuare su questa strada e, per questo, avrebbe messo nel mirino Joelson Fernandes, “il nuovo Ronaldo” dello Sporting Lisbona. Sul ragazzo, però, è forte la concorrenza di Arsenal, Liverpool, Manchester City, Ajax, Barcellona e Psg.