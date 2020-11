Cuadrado scherza sulle reti di Morata: “Alla fine non era fuorigioco”

TORINO – Nella serata di ieri, la Juventus ha espugnato il campo del Ferencvaros per 1-4, ottenendo così ulteriori 3 punti, fondamentali per la qualificazione agli ottavi. Le reti sono state messe a segno da Morata prima e da Dybala poi, entrambi autori di una doppietta. Lo spagnolo per la prima volta in questa stagione, riesce a segnare senza vedersi annullare almeno una rete dal VAR, come era capitato in tutte le gare precedenti con lui in campo. A ironizzarci su è stato il suo compagno di squadra Juan Cuadrado che, ha postato una foto insieme al ‘Canterano’, con il seguente commento: “3 punti importanti grazie a Dio. Fino a che alla fine non è stato fuorigioco ahah”. Immediata la replica di Morata che, risponde così: “Alcuni non lo erano neanche. Tu continua suonare la musica fratello”.