Cuadrado: “Partenza lenta, ma non abbiamo perso. Barcellona? Dovremo mostrare la nostra forza”

TORINO- Juan Cuadrado, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione in casa Juve: “La partenza è un po’ lenta, ma non abbiamo ancora perso. Ricordo l’anno in cui avevamo una decina di punti di svantaggio, ma con l’unità del gruppo recuperammo. Barcellona? Partita bellissima contro un avversario forte, dovremo scendere in campo mostrando la nostra forza. Quando si giocano questi incontri, la Juve tira fuori quel qualcosa in più. Prepareremo la gara con voglia di vincere, sapendo chi ci troveremo davanti. Situazione? Dobbiamo essere consapevoli che siamo dei professionisti e che dobbiamo ancora battagliare per avere quell’abitudine che abbiamo qui e che dobbiamo tirar fuori fino alla fine”.