TORINO – Dopo le assenze per la positività al coronavirus è tornato al gol Cristiano Ronaldo, solamente 126 secondi dopo il suo ingresso in campo in cui ha sostituito Paulo Dybala. A rivelare la statistica è il profilo ufficiale di Opta su Twitter: “Cristiano #Ronaldo ha trovato il gol dopo 126 secondi dal suo ingresso in campo. Ritorno”.