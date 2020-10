CR7 scalpita, può tornare in campo contro lo Spezia

TORINO – Cristiano Ronaldo e Messi hanno dovuto rimandare la rimpatriata al match di ritorno del girone. Non è affatto piaciuto a CR7, che per il nervosismo è anche inciampato in maniera notevole sui social network. Se quello effettuato martedì era “bullshit”, non è detto che l’esito del prossimo tampone non possa essere apprezzabile. In tal caso, Ronaldo potrebbe tornare in campo contro lo Spezia e rimettersi in pari con le gambe in vista dei prossimi impegni, e ovviamente del prossimo Barcellona-Juventus.