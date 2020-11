CR7: “La Serie A è competitiva. Polemiche? Ronaldo è tornato e questo è l’importante”

TORINO – Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia: “Il ritorno? Sono contento, la verità è che non ho potuto giocare al mio gioco preferito che è il calcio, ma mi sono sempre sentito bene e non avevo alcun sintomo. La Serie A? Il campionato è molto competitivo, il Milan sta facendo molto bene ma anche la Lazio, il Napoli e l’Inter sono grandi squadre. Le polemiche? Cristiano Ronaldo è tornato, questa è la cosa più importante”. Ma attenzione perché, proprio dopo la vittoria, sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera. Paganini svela i piani per gennaio: “La Juve pensa a…” >>>VAI ALLA NOTIZIA