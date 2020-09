TORINO- La Juventus è tornata a lavorare al completo alla Continassa dopo gli impegni delle Nazionali. Come riportato da Sky Sport, si è finalmente rivisto anche Paulo Dybala, che ha svolto lavoro a parte per recuperare dall’infortunio muscolare rimediato in seguito al match con il Lione dello scorso agosto. Ottime notizie per mister Pirlo in vista del match di campionato con la Sampdoria, fissato per il 20 settembre.