Juve, richiesta inaccettabile: i tifosi insorgono contro Rabiot

Promesso sposo dello United in estate, Rabiot è rimasto alla Juventus per via delle richieste esorbitanti della madre agente. A pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, la dirigenza bianconera deve decidere il da farsi. In questo complicato inizio di stagione per la Vecchia Signora è stato uno dei pochi a salvarsi, ma per rimanere a Torino avrebbe chiesto la bellezza di 10 milioni netti a stagione. Ora percepisce un ingaggio da circa 7 milioni.