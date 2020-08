TORINO – L’ex io giocatore della Juve Coman, ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha parlato anche di un suo eventuale ritorno al PSG.

“No, con Neymar a sinistra è impossibile. Nei miei piani di carriera, Parigi non c’è. Dopo di che, mi restano forse otto o dieci anni al massimo livello, quindi non si può chiudere la porta, ma nella mia testa è un ricordo d’infanzia. Ho un sacco di bei ricordi, ne ho alcuni non così belli, ma ho conservato i migliori”.