TORINO- La Juventus è tornata quest’oggi a lavorare per preparare la gara di sabato sera con il Crotone, prevista alle ore 20.45 all’Exio Scida. Come riportato da Sky Sport, Federico Chiesa potrebbe fare il suo esordio in bianconero in questa occasione, ma probabilmente partirà dalla panchina. Il ragazzo, al momento in ritiro con la Nazionale di Mancini, svolgerà infatti il suo primo allenamento agli ordini di Pirlo solo venerdì.