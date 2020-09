TORINO- Giorni caldi per il futuro di Federico Chiesa. L’esterno azzurro è finito nel mirino della Juventus, al lavoro per strapparlo alla Fiorentina e farne l’erede di Douglas Costa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in favore dei bianconeri ci sarebbe la volontà dello stesso giocatore, che spinge per lasciare il club viola. Dopo il ko di Milano con l’Inter, a colloquio con Commisso, il numero 25 avrebbe infatti chiesto di essere ceduto.