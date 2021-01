Chiellini elogia Papa Francesco: “Leggere le sue parole mi ha emozionato. Vivere di sport è una fortuna”

TORINO – Dopo la brillante vittoria contro l’Udinese per 4-1 grazie ancora una volta all’ennesima prestazione sublime di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta e un assist, in casa Juve regna aria di serenità e ottimismo in vista del big match del 6 gennaio contro il Milan, dove le due compagni si giocheranno gran parte della stagione in quello che sarà il primo scontro diretto dell’anno tra rossoneri e bianconeri. Juventus che può contare anche sul ritorno in campo del suo capitano Giorgio Chiellini, il quale ha avuto modo di giocare uno spezzone di gara nella sfida di ieri sera contro i friulani. Il suo rientro sarà fondamentale da qui al termine della stagione, in virtù dei tanti impegni che dovrà affrontare la Vecchia Signora, tra campionato, Coppa Italia e Champions League, con quest’ultima che resta sempre l’obiettivo primario della dirigenza della Continassa e di tutti i tifosi juventini.

Intanto, proprio Chiellini, in queste ore ha commentato le dichiarazioni di Papa Francesco, rilasciate nell’ampia intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e per farlo ha usato la via dei social, dove ha postato una foto che lo ritrae proprio con il pontefice, sul suo account Instagram. Prima ha introdotto le parole usate dallo stesso, dopodiché ha dato manforte al pensiero del Papa, rivelando quanto lui si sia emozionato a leggere quell’intervista e soprattutto, di quanto sia grato alla vita per poter vivere di solo sport.

Di seguito, il post del numero 3 bianconero: ” ‘In ogni angolo del mondo, anche in quello piu nascosto e piu povero, basta una palla e tutto comincia a popolarsi e a sorridere’ . Leggere nei giorni scorsi le parole di Papa Francesco mi ha emozionato. Se avete tempo, recuperate l’intervista, leggetela, condividetela e pensateci. Lo sport è un dono. Vivere di sport è una fortuna. Ma amarlo è una scelta”.