TORINO- La nuova Juve targata Andrea Pirlo ripartirà soprattutto dai giovani. Come riportato da Tuttosport, il neo tecnico bianconero avrebbe infatti intenzione di promuovere Daouda Peeters, talento classe ’99 dell’under23. Il belga ha messo insieme 22 presenze in Serie C nella stagione appena conclusa, facendo poi il suo esordio in massima serie nella sconfitta di Cagliari.

