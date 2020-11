Carnevali (ad Sassuolo): “Per i nostri gioielli vogliamo almeno 140 milioni”

TORINO – Il Sassuolo continua a stupire e, dopo il successo ottenuto sul Napoli nell’ultima giornata, si trova ora al secondo posto in classifica a -2 dal Milan capolista. Tra i giocatori che si stanno mettendo in mostra in casa neroverde c’è sicuramente Manuel Locatelli, seguito con interesse anche dalla Juve. L’ad Carnevali, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha però spento sul nascere l’entusiasmo: “Locatelli, Boga e Berardi li teniamo volentieri e, con il passare del tempo, il loro valore aumenta. Solo loro tre, per noi, valgono almeno 140 milioni di euro”. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche un’altra clamorosa notizia per il mercato bianconero. Tutto confermato, Paratici ha deciso: ecco chi vuole assolutamente comprare! >>>VAI ALLA NOTIZIA