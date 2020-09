TORINO- Sky Sport riporta nuovi aggironamenti riguardo il caos Suarez, che ha coinvolto l’Università di Perugia per l’esame per il passaporto italiano sostenuto dal giocatore. Il club bianconero avrebbe contattato l’entourage del giocatore per informarsi sulla sede e la data della prova, esaurendo poi qualsiasi comunicazione successivamente. Il resto della vicenda vede quindi coinvolti solamente l’Ateneo e lo stesso Suarez.