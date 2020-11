Camoranesi sulla Juve: “Hanno voglia di dominare ogni partita”

TORINO – Torna a parlare della Juventus un altro grande ex: si tratta di Mauro German Camoranesi, che ha rilasciato un’intervista sulle colonne di TuttoSport. Il campione del Mondo del 2006 ha parlato di questo inizio di stagione e della gestione del suo ex compagno di Nazionale Andrea Pirlo. Ecco le sue parole sulla Juve e questo nuovo campionato:

“Non credo che il Milan abbia abbastanza forze per sopperire ad eventuali assenze e la stagione è veramente lunga: non penso che possano lottare per lo Scudetto. Nonostante tutto, i rossoneri e il Napoli lotteranno con Juve e Inter fino alla fine: gli azzurri di Gattuso mi piacciono tanto.

Quando Pirlo è arrivato sulla panchina della Juventus non ci credevo, anche perché pochi giorni prima avevamo parlato di quando avrebbe iniziato come allenatore dell’Under-23. Secondo me è un’ottima decisione da parte della società e, conoscendo la Veccia Signora, è una scelta ragionata. Ho visto giocare i bianconeri e hanno voglia di dominare ogni partita e di giocare bene. Non è facile riuscirci ogni volta, specialmente quando hai appena iniziato con giocatori nuovi e giovani innesti. Non sono sorpreso da queste difficoltà, anche perché non c’è stato Cristiano Ronaldo per molto tempo e perché De Ligt non ha ancora giocato fino ad ora“.