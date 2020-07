Cagliari-Juventus, le pagelle di Di Livio: Ronaldo impreciso, Muratore tra i più positivi

TORINO- Alla prima uscita da campione d’Italia per la nona volta consecutiva, la Juventus cade a Cagliari. Questi i voti della squadra bianconera:

BUFFON 5.5: incolpevole sul primo gol, ha diverse responsabilità sulla rete di Simeone. Si riscatta, però, sullo stesso Simeone nella ripresa.

CUADRADO 6: costante spinta in avanti, anche se gli manca la precisione

RUGANI 5.5: colpe sulla rete di Gagliano che sblocca la partita, quando manca l’anticipo sul giovane centrocampista. Per il resto della gara controlla bene la situazione.

BONUCCI 5: in ritardo sulla rete di Simeone, lascia troppo spazio all’attaccante argentino per calciare a rete. In calo nelle ultime partite.

ALEX SANDRO 5: anche lui tra i colpevoli sulla rete che sblocca la gara. Manca la chiusura sul cross di Ionita. In fase offensiva lo si vede in poche occasioni.

MURATORE 6: alla prima da titolare il ragazzo si comporta bene. Mette tanta corsa e molta grinta, sfiorando il gol in due occasioni. Cragno è però sempre attento. (DAL 60′ MATUIDI 5.5: si nota poco).

BENTANCUR 6: il turno di riposo con la Samp ci voleva. Più attento in fase di uscita, offre sempre una soluzione di appoggio per i suoi compagni. (DAL 75′ PEETERS s.v.)

PJANIC 5.5: lo si nota poco. Non commette grandi errori, ma non è neanche il giocatore ammirato a inizio stagione. La sensazione è che la testa sia già altrove (DAL 60′ ZANIMACCHIA 6: entra in modo positivo, creando diversi grattacapi sulla fascia sinistra dei padroni di casa).

BERNARDESCHI 5: pasticcione. Diversi palloni persi in appoggi poco precisi o in dribbling troppo insistiti, anche in occasione dei tiri verso la porta non è preciso.

HIGUAIN 5.5: sottotono. Spreca una buona occasione sul finire del primo tempo ed è ben imbrigliato dai difensori di casa. Meglio nella ripresa quando, più lontano dall’area, offre diversi palloni interessanti non sfruttati dai suoi compagni.

RONALDO 5.5: cerca insistentemente il gol, ma con poca fortuna. Tra i più motivati in questa gara di fine stagione, ma la ricerca della rete non lo rende abbastanza lucido come in altre occasioni.

SARRI 5.5: la sua Juve ci prova ed è sfortunata negli episodi che portano ai gol, ma per rimontare lo svantaggio di Lione ci vorrà molto di più.

