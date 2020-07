Calciomercato Juventus, Sarri ancora a rischio? Arrivano pesanti novità

Calciomercato Juventus, panchina a rischio? Novità sul futuro di Sarri

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nonostante la conquista del nono scudetto consecutivo, non si placano le indiscrezioni sul futuro della panchina bianconera e di Maurizio Sarri. Contro il Cagliari è arrivata un’altra brutta sconfitta, poco confortante soprattutto in vista della Champions League, che rimane il grande obiettivo della stagione della Juventus. Le critiche come al solito non sono mancate, ma in queste ore sono arrivate anche pesantissime novità per Sarri: ecco le ultime notizie in merito >>>CONTINUA A LEGGERE