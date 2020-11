Cabrini: “Dire che la Juve è un cantiere è riduttivo. Questo deve essere l’anno di Dybala”

TORINO- L’ex terzino bianconero Antonio Cabrini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della situazione in casa Juve: “Sarebbe riduttivo definire la Juve come un cantiere. C’è molto da lavorare, visti i cambiamenti fatti rispetto alla passata stagione. Non vorrei che i calciatori pensassero di buttare palla in avanti che tanto ci pensano Ronaldo e Morata, anche se in parte è vero. Ci si aspetta di più dai centrocampisti e da Dybala. Quest’anno deve esserci la sua esplosione, ma deve giocare in maniera continua. Con lui si può vedere una Juve diversa”.