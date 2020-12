Buffon: “Era una partita che dovevamo vincere. Dobbiamo cercare di non arrivare staccati agli scontri diretti”

TORINO – Gianluigi Buffon, portiere della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match vinto contro il Parma: “Era una partita che dovevamo fare nostra in ogni modo, perché ora abbiamo un calendario che ci permette di affrontare prima di Natale una squadra in casa che è in difficoltà e dobbiamo cercare di fare nostra anche quella partita. Poi inizieranno anche gli scontri diretti e dobbiamo arrivare lì per cercare di avere meno rimpianti possibili. Dobbiamo arrivarci appaiati e non già staccati, perché se no diventano gare già decisive a fine girone d’andata. Difficoltà con le big? No, assolutamente, perché a parte la partita con l’Atalanta, le altre le abbiamo giocate sempre in trasferta. Una l’abbiamo recuperata con grande cuore in dieci, l’altra ce l’hanno recuperata al 95esimo e non ha rispecchiato la vera prestazione nostra con la Lazio. Se richiamavo i giocatori alla concentrazione? Questo è un modo per tenersi in allenamento e cercare di trasmettere qualcosa agli altri se ci riesco ancora. L’unico modo che conosco per non fare brutte figure per giocare a calcio”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<